ПФО обеспечил около пятой части мясных полуфабрикатов России в первом квартале

В первом квартале 2026 года предприятия Приволжского федерального округа выпустили 234,6 тысячи тонн мясных полуфабрикатов. Эта цифра соответствует 20,4% от общероссийского объёма производства данной категории. Такие данные приводят аналитики Россельхозбанка.
По колбасной продукции округ показал результат 123,9 тысячи тонн, что обеспечивает ему долю в 21,6% на федеральном рынке. Объёмы переработки рыбы и морепродуктов в ПФО составили 12,2 тысячи тонн. Доля округа в этом сегменте скромнее, но ряд субъектов демонстрирует уверенный рост относительно прошлого года.
Примерно половина выпуска переработанной рыбы в ПФО приходится на три региона-лидера. Лидирует Самарская область с показателем 2,9 тысячи тонн — это около четверти окружного сегмента. Нижегородская и Ульяновская области производят по 1,5 тысячи тонн каждая, что соответствует примерно 12% на регион. Суммарная доля этой тройки составляет 49,1% от всего объёма переработки рыбы в Приволжском федеральном округе.