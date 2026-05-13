ПФО обеспечил около пятой части мясных полуфабрикатов России в первом квартале

Примерно половина выпуска переработанной рыбы в ПФО приходится на три региона-лидера. Лидирует Самарская область с показателем 2,9 тысячи тонн — это около четверти окружного сегмента. Нижегородская и Ульяновская области производят по 1,5 тысячи тонн каждая, что соответствует примерно 12% на регион. Суммарная доля этой тройки составляет 49,1% от всего объёма переработки рыбы в Приволжском федеральном округе.