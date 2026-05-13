Силуанов: расходы бюджета должны быть обеспечены даже при дешевой нефти

Новая цена отсечения по бюджетному правилу должна обеспечить исполнение бюджета даже при низких ценах на нефть, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас цена отсечения составляет $59 за баррель. Предполагалось, что она будет снижаться на $1 в год, до $55 к 2030 году, а после ее станут ежегодно индексировать на 2%.

Источник: РИА "Новости"

Однако Минфин считает, что упомянутые темпы снижения цены неактуальны. Со следующего года власти планируют снижать базовую цену на нефть для расчета бюджетных параметров, сообщил господин Силуанов. Он отметил, что «телегу нужно готовить зимой, а сани — летом».

«Цена отсечки должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть. Недавно мы убедились в том, что цены могут снижаться до нуля или даже уйти в минус. Важно, чтобы при любом раскладе расходы бюджета были обеспечены источниками финансирования», — сказал министр в интервью «РИА Новости».

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения нефти в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если происходит наоборот, Минфин России продает валюту и золото. С 8 мая ведомство возобновило покупку валюты и золота по бюджетному правилу.

Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше