Жилищный фонд Волгоградской области достиг 66,8 млн кв. метров

Волгоградская область демонстрирует рост жилищного фонда. К концу 2025 года он достиг отметки в 66,8 млн квадратных метров общей площади. Это на 1,1 млн «квадратов» больше, чем было годом ранее, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Подавляющее большинство этого жилья — целых 95% — находится в собственности граждан, что подчеркивает стремление жителей иметь свое личное пространство.