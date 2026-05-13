Жилищный фонд Волгоградской области достиг 66,8 млн кв. метров

Фонд жилья в регионе увеличился, городское жилье лидирует, а личные квадратные метры в приоритете.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область демонстрирует рост жилищного фонда. К концу 2025 года он достиг отметки в 66,8 млн квадратных метров общей площади. Это на 1,1 млн «квадратов» больше, чем было годом ранее, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Подавляющее большинство этого жилья — целых 95% — находится в собственности граждан, что подчеркивает стремление жителей иметь свое личное пространство.

Значительную часть жилого фонда, а именно 52,7 млн квадратных метров (или 78,8% от общего объема), составляют городские постройки. Это говорит о продолжающейся урбанизации и развитии инфраструктуры в городах региона. В сельской местности располагается 14,2 млн квадратных метров жилья, что составляет 21,2% от общего объема.

В жилищном фонде Волгоградской области насчитывается 1120,7 тыс. квартир. Сюда входят как многоквартирные дома, так и индивидуальные жилые дома, а также дома блокированной застройки.