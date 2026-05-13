«Продовольствие станет менее доступно»: Силуанов раскрыл последствия блокады Ормузского пролива и санкций против РФ

Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что блокада Ормузского пролива и санкции против России способны обрушить мировую экономику. По его мнению, такие риски могут привести к глобальной рецессии.
«К нефтяному кризису это уже привело. Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительной доли СПГ. Следующий шаг — подорожание удобрений, цены на которые уже выросли на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно», — уточнил глава ведомства в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития.
Российский министр пояснил, что главные потери несут страны-импортеры энергии в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки. По его словам, для России эффект двойственный: растут доходы бюджета, но рвутся цепочки поставок и дорожает логистика. Министр призвал мировое сообщество перезагрузить мышление и вернуться к базовым ценностям, чтобы избежать спада.
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, именно европейские страны сильнее всего ощущают на себе последствия нестабильности в районе Ормузского пролива. Он указал, что им придется закупать дорогой американский СПГ.