«Продовольствие станет менее доступно»: Силуанов раскрыл последствия блокады Ормузского пролива и санкций против РФ

Силуанов: последствия Ормуза и санкции против РФ грозят рецессией в мире.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что блокада Ормузского пролива и санкции против России способны обрушить мировую экономику. По его мнению, такие риски могут привести к глобальной рецессии.

«К нефтяному кризису это уже привело. Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительной доли СПГ. Следующий шаг — подорожание удобрений, цены на которые уже выросли на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно», — уточнил глава ведомства в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития.

Российский министр пояснил, что главные потери несут страны-импортеры энергии в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки. По его словам, для России эффект двойственный: растут доходы бюджета, но рвутся цепочки поставок и дорожает логистика. Министр призвал мировое сообщество перезагрузить мышление и вернуться к базовым ценностям, чтобы избежать спада.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, именно европейские страны сильнее всего ощущают на себе последствия нестабильности в районе Ормузского пролива. Он указал, что им придется закупать дорогой американский СПГ.

Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
