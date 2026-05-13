Силуанов назвал утверждения о планах повысить налоги для россиян фейком

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Основные изменения в налоговой системе России приняты, повышение налогов для граждан и заморозка вкладов не рассматриваются, это фейки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о появляющихся в интернете и социальных сетях слухах о возможном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан.
По словам министра финансов, экономике сейчас требуются другие меры — создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.
«Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена», — сказал он.
Результаты охлаждения российской экономики уже проявляются, добавил министр. «Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», — заключил глава Минфина.