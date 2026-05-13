Инфляционные ожидания в Казахстане впервые пошли вниз

Почти все замечают рост цен
Главный вывод опроса Нацбанка РК по инфляционным ожиданиям населения за апрель 2026 года: ощущение инфляции в стране остается практически повсеместным.
Как изменились цены за последний месяц?
44,5% ответили, что цены выросли умеренно;
42,0% — что цены выросли очень сильно.
Рост цен заметили 86,5% опрошенных, но доля тех, кто говорит об «очень сильном» росте цен, снижается:
В феврале таких было 45,1%;
В апреле — уже 42,0%.
Инфляция не перестала беспокоить население, но эмоциональный пик ее восприятия постепенно проходит. Ожидания начали снижаться впервые за долгое время.
Наиболее важное изменение апреля связано не с текущими ощущениями, а с перспективой:
Воспринимаемая инфляция за последние 12 месяцев снизилась с 13,3% до 12,4%;
Ожидаемая инфляция на ближайший год — с 14,6% до 12,4%;
Ожидания на 5 лет — с 15,0% до 13,7%.
Снижение произошло сразу по всем горизонтам — краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Это важный сигнал, так как до этого инфляционные ожидания несколько месяцев подряд оставались повышенными.
Главный источник инфляционных ощущений — продукты питания. Среди тех, кто заметил рост цен, 78,5% указали именно продукты. Также важны непродовольственные товары (11,2%) и платные услуги (6,9%).
Наиболее чувствительные категории:
Мясо и птица — 63,6% опрошенных;
Жилищно-коммунальные услуги — 58,8%;
Фрукты и овощи — 58,3%;
Лекарства — 54,9%;
Молочная продукция — 50,2%.
Почти 77% опрошенных считают, что инфляция продолжится, 49,7% полагают, что цены будут расти примерно так же, как сейчас, а 27,1% ждут еще более быстрого роста. Лишь 9,8% ожидают замедления роста цен, а 0,7% — снижения.
Еще в марте доля тех, кто ждал ускорения роста цен, составляла 34,2%. В апреле показатель снизился до 27,1%. Население все еще ждет инфляцию, но уже меньше опасается нового ценового шока.
Оценка инфляции на горизонте 5 лет:
Только 2,2% ожидают инфляцию на уровне 1−3%;
7,9% — в диапазоне 4−6%;
18,6% ждут инфляцию выше 20%;
13,1% — на уровне 16−20%;
15,9% — 11−15%.
Население пока не верит в долгосрочную ценовую стабильность, но и здесь заметно снижение наиболее тревожных ожиданий. Осенью 2025 года инфляцию выше 20% ожидали более 24% опрошенных, сейчас — менее 19%.
На что ориентируются люди?
Главный источник оценки цен — личный опыт (77,8%);
Разговоры с родственниками и знакомыми (25,4%);
Соцсети и интернет (24,1%);
СМИ (18,5%);
Данные Бюро национальной статистики (2,2% опрошенных).
Почему казахстанцы ждут дальнейшего роста цен?
Рост цен на продукты (78,5%);
Подорожание бензина (44,7%);
Увеличение коммунальных тарифов (42,0%);
Повышение НДС (23,7%).
Курс тенге перестал быть главным фактором тревоги:
Летом 2025 года изменение обменного курса беспокоило 38,2% опрошенных;
Сейчас — 23,4%.
Апрельский опрос показывает важный переломный момент: инфляционные ожидания в Казахстане все еще остаются высокими, но эмоциональное восприятие ситуации постепенно становится менее тревожным. Люди продолжают ждать роста цен на продукты, коммунальные услуги и товары ежедневного спроса. Но одновременно снижается доля тех, кто опасается нового резкого скачка инфляции.
Нацбанк регулярно проводит опрос по инфляционным ожиданиям среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях. В каждом опросе участвует 1500 респондентов.