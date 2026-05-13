Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляционные ожидания в Казахстане впервые пошли вниз

Инфляционные ожидания в Казахстане остаются высокими, однако наиболее тревожный период, похоже, постепенно проходит. Люди по-прежнему ощущают сильный рост цен и ждут дальнейшего подорожания товаров и услуг, но страх перед резким скачком инфляции отступает, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Почти все замечают рост цен

Главный вывод опроса Нацбанка РК по инфляционным ожиданиям населения за апрель 2026 года: ощущение инфляции в стране остается практически повсеместным.

Как изменились цены за последний месяц?

  • 44,5% ответили, что цены выросли умеренно;

  • 42,0% — что цены выросли очень сильно.

Рост цен заметили 86,5% опрошенных, но доля тех, кто говорит об «очень сильном» росте цен, снижается:

  • В феврале таких было 45,1%;

  • В апреле — уже 42,0%.

Инфляция не перестала беспокоить население, но эмоциональный пик ее восприятия постепенно проходит. Ожидания начали снижаться впервые за долгое время.

Наиболее важное изменение апреля связано не с текущими ощущениями, а с перспективой:

  • Воспринимаемая инфляция за последние 12 месяцев снизилась с 13,3% до 12,4%;

  • Ожидаемая инфляция на ближайший год — с 14,6% до 12,4%;

  • Ожидания на 5 лет — с 15,0% до 13,7%.

Снижение произошло сразу по всем горизонтам — краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Это важный сигнал, так как до этого инфляционные ожидания несколько месяцев подряд оставались повышенными.

Главный источник инфляционных ощущений — продукты питания. Среди тех, кто заметил рост цен, 78,5% указали именно продукты. Также важны непродовольственные товары (11,2%) и платные услуги (6,9%).

Наиболее чувствительные категории:

  • Мясо и птица — 63,6% опрошенных;

  • Жилищно-коммунальные услуги — 58,8%;

  • Фрукты и овощи — 58,3%;

  • Лекарства — 54,9%;

  • Молочная продукция — 50,2%.

Почти 77% опрошенных считают, что инфляция продолжится, 49,7% полагают, что цены будут расти примерно так же, как сейчас, а 27,1% ждут еще более быстрого роста. Лишь 9,8% ожидают замедления роста цен, а 0,7% — снижения.

Еще в марте доля тех, кто ждал ускорения роста цен, составляла 34,2%. В апреле показатель снизился до 27,1%. Население все еще ждет инфляцию, но уже меньше опасается нового ценового шока.

Оценка инфляции на горизонте 5 лет:

  • Только 2,2% ожидают инфляцию на уровне 1−3%;

  • 7,9% — в диапазоне 4−6%;

  • 18,6% ждут инфляцию выше 20%;

  • 13,1% — на уровне 16−20%;

  • 15,9% — 11−15%.

Население пока не верит в долгосрочную ценовую стабильность, но и здесь заметно снижение наиболее тревожных ожиданий. Осенью 2025 года инфляцию выше 20% ожидали более 24% опрошенных, сейчас — менее 19%.

На что ориентируются люди?

  • Главный источник оценки цен — личный опыт (77,8%);

  • Разговоры с родственниками и знакомыми (25,4%);

  • Соцсети и интернет (24,1%);

  • СМИ (18,5%);

  • Данные Бюро национальной статистики (2,2% опрошенных).

Почему казахстанцы ждут дальнейшего роста цен?

  • Рост цен на продукты (78,5%);

  • Подорожание бензина (44,7%);

  • Увеличение коммунальных тарифов (42,0%);

  • Повышение НДС (23,7%).

Курс тенге перестал быть главным фактором тревоги:

  • Летом 2025 года изменение обменного курса беспокоило 38,2% опрошенных;

  • Сейчас — 23,4%.

Апрельский опрос показывает важный переломный момент: инфляционные ожидания в Казахстане все еще остаются высокими, но эмоциональное восприятие ситуации постепенно становится менее тревожным. Люди продолжают ждать роста цен на продукты, коммунальные услуги и товары ежедневного спроса. Но одновременно снижается доля тех, кто опасается нового резкого скачка инфляции.

Нацбанк регулярно проводит опрос по инфляционным ожиданиям среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях. В каждом опросе участвует 1500 респондентов.