Halyk запустил сервис для ресторанов: какие преимущества получат гости и бизнес

Несмотря на недавний запуск сервиса Halyk Рестораны, к нему уже подключились более 800 заведений по всей стране. И это не случайно: сервис открывает ресторанам дополнительный канал продаж через Halyk SuperApp, которым пользуются 11 миллионов человек. Благодаря сервису обслуживание становится быстрее: клиенты могут оформить заказ и оплатить его прямо внутри банковского приложения. Кроме того, доступные функции упрощают работу персонала и делают взаимодействие с гостями более комфортным. Например, через сервис можно вызвать официанта или поблагодарить его, оставив чаевые. Также рестораны получают доступ к аналитике продаж и отзывов в личном кабинете, что помогает принимать более точные решения на основе данных.