Стало известно, каких специалистов сегодня не хватает в Алматы

«С начала года в городе создано 2820 рабочих мест, из которых 99,2% — постоянные. В целом в 2026 году планируется создать не менее 51 тыс. рабочих мест, из них более 45 тыс. — постоянные. Это позволит улучшить структуру занятости и повысить устойчивость рынка труда. Мы видим положительную динамику практически по всем направлениям», — сообщил Бауыржан Жаубасов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций 13 мая.