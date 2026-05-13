Лопнувший рельс стал причиной остановки движения трамваев в Волгограде

О массовом сбое движения трамваев на западе Волгограда объявил утром 13 мая перевозчик.
По данным диспетчерской, по техническим причинам были изменены границы движения маршрутов 5, 7, 10 и 12.
«Трамвай маршрута № 5 движется в границах остановок “Ул. Радомская — Школа № 36, № 7 — “ул. КИМ — Школа № 36”, 10 и 12 — в границах остановок “Детский центр — Школа № 36”, — уточняется в сообщении канала “Волгоградский трамвай.
По данным v1.ru, причиной стал лопнувший рельс на разворотном кольце на улице Хорошева — из-за этого при проходе стрелочного перевода сошел с рельсов вагон Tatra T3. Он был выпущен в 1980 году в Чехословакии и до 1987 года приписан к пятому депо, которое обслуживает волгоградский метротрам и маршрут № 13. После его передали во второе депо, расположенное в Дзержинском районе.
Перевозчик пообещал сообщить об изменении ситуации. В настоящее время вагон пытаются убрать с рельсов.
