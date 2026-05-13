В Красноярском крае рабочие профессии становятся все более востребованными

Директор предприятия «Норильский транспорт» Александр Тетенькин рассказал, что в этом году компания впервые стала участником регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». «Мы впервые приехали в Красноярск из Норильска и посетили ярмарку с целью набрать на предприятие водителей. Хочу отметить, что эта работа престижная с достойной заработной платой. При трудоустройстве у нас выплачиваются подъемные, а также компенсируется аренда жилья. Увидев живой отклик от соискателей, намерены и в дальнейшем использовать подобные ресурсы, чтобы закрыть кадровую потребность в водителях пассажирского транспорта нашего города».