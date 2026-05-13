В Красноярском крае рабочие профессии становятся все более востребованными

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В банке вакансий службы занятости населения Красноярского края число предложений по рабочим специальностям составляет более 60%. По ряду профессий количество свободных рабочих мест значительно выросло в сравнении с прошлым годом.
По данным портала «Работа России», с января по апрель в регионе насчитывалось 6,5 тысячи кандидатов, желающих занять вакансии рабочих специальностей. Это на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда эта цифра составляла 5,9 тысячи человек.
К примеру, за четыре месяца работодатели заявили в половину больше вакансий для бетонщиков и на треть больше — для маляров. Положительная динамика также у электрогазосварщиков, трактористов, монтажников.
Складывающуюся тенденцию прокомментировал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков. «Потребность в квалифицированных рабочих обусловлена промышленной спецификой региона и реализацией крупных инвестиционных проектов. Служба занятости помогает работодателям закрывать текущие вакансии и формировать кадровый резерв. Вместе с предприятиями мы проводим переобучение взрослого населения, профориентацию молодежи и мероприятия по продвижению рабочих специальностей. Такой подход позволяет нам управлять рынком труда и сохранять стабильную ситуацию», — рассказал Виктор Новиков.
Рост интереса соискателей к рабочим специальностям связывают с конкурентной зарплатой, улучшением условий труда и популяризацией профессий в регионе.
Увеличение интереса к различным рабочим профессиям отмечают и работодатели региона.
Руководитель центра по подбору персонала компании «РУСАЛ-Красноярск» Ольга Сазонова заметила, что заводу требуется рабочий персонал: электролизники, анодчики, литейщики, лаборанты и другие специалисты.
В поиске сотрудников работодателям помогает служба занятости. Проводятся открытые отборы кандидатов, выезды мобильных центров занятости, ярмарки трудоустройства, гарантированные собеседования, профтуры и многое другое.
Директор предприятия «Норильский транспорт» Александр Тетенькин рассказал, что в этом году компания впервые стала участником регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». «Мы впервые приехали в Красноярск из Норильска и посетили ярмарку с целью набрать на предприятие водителей. Хочу отметить, что эта работа престижная с достойной заработной платой. При трудоустройстве у нас выплачиваются подъемные, а также компенсируется аренда жилья. Увидев живой отклик от соискателей, намерены и в дальнейшем использовать подобные ресурсы, чтобы закрыть кадровую потребность в водителях пассажирского транспорта нашего города».
Стоит отметить, что согласно данным Интерактивного портала агентства труда и занятости населения края, зарплата работников рабочих специальностей является одной из самых высоких в регионе. Так, в среднем ежемесячная заработная плата сварщиков, газосварщиков, электросварщиков, электрогазосварщиков составляет более 110 тысяч рублей, монтажников более 96 тысяч, маляров — более 94 тысяч.
Престиж рабочих профессий укрепляет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», который является ключевой инициативой нацпроекта «Кадры». Организатором региональных этапов конкурса в Красноярском крае выступило агентство труда и занятости населения.
В крае конкурс представлен в шести номинациях: сварщик, повар, агроном, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, спецноминация «Второй старт» (для ветеранов СВО) и машинист грузового и пассажирского вида движения.
В ходе испытаний участники пройдут тестирование по профессиональным знаниям, а затем продемонстрируют мастерство на практическом этапе, выполняя реальные производственные задачи.
Конкурс не только продвигает рабочие специальности, но и способствует решению задач по повышению производительности труда, обозначенных губернатором края Михаилом Котюковым.
Победители региональных этапов получат шанс представить Красноярский край на федеральных этапах конкурса, за I место в которых выплачивают 1 миллион рублей.
Итоги региональных этапов соревнований подведут 26 июня в Красноярске — в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».