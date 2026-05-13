Сбер открывает серию «Бизнес-Фестов» для предпринимателей в Ростове-на-Дону

21 мая 2026 года в Ростове-на-Дону состоится офлайн-фестиваль для предпринимателей — «Бизнес-Фест».
Донская столица вновь открывает серию масштабных образовательных мероприятий Сбера для бизнеса, которые пройдут в крупных городах России. Ожидается, что фестиваль объединит несколько тысяч владельцев малого и среднего бизнеса, стартаперов и экспертов рынка.
В программе фестиваля — лекции и разбор реальных кейсов от федеральных экспертов, интерактивные зоны, нетворкинг. Среди приглашенных спикеров: Игорь Манн — эксперт по маркетингу и сооснователь МИФ и Книгиум, Евгений Коган — инвестбанкир с 30-летним опытом и лауреат многочисленных премий, Владимир Сердюков — СЕО Travel-FoodTech сервиса ЕдуЕм и другие. Участники фестиваля смогут задать вопросы экспертам и обменяться опытом с коллегами, а также найти партнеров или инвесторов для своего бизнеса.
Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «Ростовская область — один из ключевых предпринимательских центров Юга России. Второй год подряд мы открываем серию всероссийских “Бизнес-Фестов” Сбера в донской столице. И видим большой отклик от бизнес-сообщества. С нами работают почти 100 тыс. предпринимателей — это каждый второй бизнес в регионе. Многие из них растут с нами уже более 10 лет. Это результат доверия, которое строится на прозрачности, надёжности и реальной помощи бизнесу в развитии. Наша задача на “Бизнес-Фесте” — не только дать полезные знания, но и создать среду для прямого общения бизнеса с теми, кто уже прошел сложные этапы роста. Участники смогут завести полезные знакомства и обменяться опытом и лучшими кейсами со своими коллегами. Особенно ценно, что фестиваль пройдет в живом, интерактивном формате — ведь именно в диалоге рождаются лучшие идеи».
«Бизнес-Фест» состоится 21 мая на площадке ДонЭкспоцентра. Участие в фестивале бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.
Источник: пресс-служба Сбербанка.