Погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 8,4% в апреле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погрузка на Красноярской железной дороге в апреле 2026 года составила 6,9 млн тонн, что на 8,4% превышает результат апреля прошлого года.
Погрузка за январь — апрель 2026 года составила 27,1 млн тонн, что на 2,5% меньше результата аналогичного периода 2025 года.
За январь — апрель на Красноярской железной дороге погружено:
— каменного угля — 20 млн тонн (-0,7% к январю-апрелю 2025 года);
— нефти и нефтепродуктов — 2,1 млн (+3,6%);
— руды цветной и серного сырья — 1,6 млн тонн (-12,8%);
— руды железной и марганцевой — 536 тыс. тонн (-4,9%);
— зерна — 524,2 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);
— строительных грузов — 318,8 тыс. тонн (+15,1%).
Погрузка грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 820,8 тыс. тонн.
Грузооборот за январь — апрель 2026 года составил 49,5 млрд тарифных тонно-км (+1,4% к аналогичному периоду 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 57,6 млрд тонно-км (+0,6%).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасия, частично Кемеровской и Иркутской областей.