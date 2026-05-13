В Севастополе стартовал сезон обработки виноградников

На виноградниках в селе Родное вместо системных пестицидов, проникающих внутрь растения, применяются только контактные средства защиты — медь и сера, которые не накапливаются в плодах и действуют локально. В органическом виноградарстве полностью исключены химические удобрения, а используются компосты, навоз, гуматы. Мы не используем химические удобрения. Всё, что виноград берёт из почвы, он получает самостоятельно. Это делает лозу физически сильнее, а вино — более терпким и аутентичным. Мы руководствуемся философией уважения к терруару, контроля качества и устойчивого развития, — объясняет агроном «Айя» Виктор Степаненко. Уникальной особенностью предприятия является посадка Пино-нуар по бургундской технологии с максимальной в России плотностью — 10 417 лоз на гектар. Ряды ориентированы запад — восток, что позволяет одной стороне куста находиться в тени, предотвращая солнечные ожоги гроздей и улучшая качество обработки. В комплекс весенних работ также входят: удаление поверхностных корней для перехода лозы на глубинное питание, мульчирование измельчённой лозой, рыхление междурядий и нормирование урожая через обломку побегов.
Благодаря комплексной поддержке и соблюдению строгих агротехнических стандартов КФХ «Чоргун» проекта «Айя» стабильно наращивает объёмы. В 2025 году было собрано более 100 тонн винограда технических сортов Пино-нуар, Пино-блан, Шардоне, Пино-Менье. За период с 2018 по 2023 год на закладку и уход за виноградниками было направлено почти 24 млн рублей из городского бюджета.
В 2026 году размер финансирования отрасли в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов» составил 600 млн рублей. Органическое земледелие требует повышенных затрат и тщательного ухода, поэтому в Севастополе выстроена система финансовой поддержки. С прошлого года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка субсидирует уходные работы в хозяйствах, работающих по органическим стандартам, компенсируя до 80% понесённых затрат. Средства направляются на полив виноградников, применение разрешённых агрохимикатов без химических удобрений, обрезку и другие операции, необходимые для полноценной жизнедеятельности лозы. На сегодняшний день освоено уже почти 50% выделенных средств. Это прямой стимул для перехода на экологичные технологии, — пояснила начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента Наталья Матвеева. В настоящее время в Севастополе органическим виноградарством и виноделием занимаются семь субъектов предпринимательства. Пять из них уже получили сертификат соответствия на производство органической продукции: СПК «Терруар», КФХ «Чоргун», ООО «Ариол 2005», ФХ «Горный агроинвест», КФХ Бескоровайного Н. С. Ещё два хозяйства — КФХ «Баррик» и КФХ «К2» — находятся в стадии оформления.
Результаты такой политики уже получили признание на всероссийском уровне. В прошлом году в престижный «Винный гид России» вошли 150 севастопольских вин от 25 производителей. Особый успех продемонстрировала категория «Органик»: все первые десять мест заняли севастопольские хозяйства — «Айя», Павел Швец и «Бельбек».
Кроме того, благодаря комплексной господдержке, особенностям терруара в селе Родное сформировался уникальный кластер органического виноделия. Участники кластера не только выращивают виноград без применения химикатов, но и координируют свою деятельность через некоммерческое партнёрство «Содружество виноделов Родное». Организация занимается обменом опытом, продвижением общего бренда и подготовкой документов для регистрации защищённого наименования места происхождения (ЗНМП) «Родное» — высшей категории качества в российском виноделии. По расчётам виноделов, 30−40% выпускаемой продукции будет соответствовать этому престижному стандарту.