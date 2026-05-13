В Севастополе стартовал сезон обработки виноградников

В 2026 году размер финансирования отрасли в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов» составил 600 млн рублей. Органическое земледелие требует повышенных затрат и тщательного ухода, поэтому в Севастополе выстроена система финансовой поддержки. С прошлого года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка субсидирует уходные работы в хозяйствах, работающих по органическим стандартам, компенсируя до 80% понесённых затрат. Средства направляются на полив виноградников, применение разрешённых агрохимикатов без химических удобрений, обрезку и другие операции, необходимые для полноценной жизнедеятельности лозы. На сегодняшний день освоено уже почти 50% выделенных средств. Это прямой стимул для перехода на экологичные технологии, — пояснила начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента Наталья Матвеева. В настоящее время в Севастополе органическим виноградарством и виноделием занимаются семь субъектов предпринимательства. Пять из них уже получили сертификат соответствия на производство органической продукции: СПК «Терруар», КФХ «Чоргун», ООО «Ариол 2005», ФХ «Горный агроинвест», КФХ Бескоровайного Н. С. Ещё два хозяйства — КФХ «Баррик» и КФХ «К2» — находятся в стадии оформления.