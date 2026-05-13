Новая надпись в квитанциях ЖКХ за май встревожила собственников

В мае 2026 года в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги произошла замена термина «приватизированная собственность» на «частная собственность».

Источник: ДЕЙТА

Данное новшество встревожило многих собственников жилья. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что это шаг к технической унификации платёжных документов по всей стране. Они должны соответствовать стандартам Единого государственного реестра недвижимости и актуальной редакции российского законодательства.

Понятие «приватизированная собственность» не имеет юридической силы и является лишь методом приобретения жилья. После приватизации объект недвижимости становится частной собственностью гражданина. Это закреплено в действующих законах и реестре. Поэтому в квитанциях информация приводится к единой терминологии.

Изменённая формулировка не влияет на суммы ежемесячных начислений за коммунальные услуги. Размер платежей определяется исходя из площади жилья, количества проживающих, тарифов и показаний счётчиков. Речь идёт о корректировке только терминологической части документации.

Уточнение статуса собственности не затрагивает права и обязанности владельцев. Замена слов не приводит к новым ограничениям, дополнительным обременениям или отмене процесса приватизации. Владельцы продолжают пользоваться жильём на прежних условиях.