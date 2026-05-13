Наземное метро до Волгаря предложили построить в Самаре

В Самаре вновь заговорили о продлении линии метро. Одно из предложений касается строительства наземной ветки в Куйбышевский район. Эту информацию на оперативном совещании в региональном правительстве 12 мая 2026 года озвучил глава кабмина Виталий Шабалатов.