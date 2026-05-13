В США хотят запретить ввоз из Китая и России машин с выходом в интернет

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские конгрессмены представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая и России с 2027 года.
«С 1 января 2027 года включительно ввоз, производство, продажа, перепродажа или вывод в продажу между штатами в Соединенных Штатах транспортных средств с подключением к интернету запрещается», — говорится в тексте документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В описании таких транспортных средств говорится, что к ним относятся любые автомобили, которые оснащены фактически любым видом связи с внешними сетями: через мобильную, спутниковую или другие беспроводные виды связи.
Авторы документа — представители так называемого «автомобильного штата» Мичиган.
«Вывод на рынок автомобилей и комплектующих, контролируемых иностранными соперниками, угрожают безопасности экономики Соединенных Штатов, конкурентоспособности промышленности и технологическому лидерству», — отмечают они в преамбуле.
В документе перечислены страны, на которые предлагается распространить действие закона: Китай, Россия, КНДР и Иран. Правда, основное внимание уделено Китаю.
«Несмотря на наличие самого крупного рынка в мире, Китайская Народная Республика экспортирует около 8 миллионов автомобилей в год, примерно в два раза больше любой другой страны. Это демонстрирует масштаб того, как автомобили и комплектующие, подконтрольные иностранному сопернику, могут попадать на мировые рынки, включая Соединенные Штаты», — говорится в законопроекте.
Машины с сетевым подключением, по мнению авторов, собирают и передают «большие объемы конфиденциальных данных», таких как местоположение и личные данные. Доступ иностранных игроков к этим данным, а также их системы автономной езды, по мнению конгрессменов, несут в себе угрозы вплоть до шпионажа и срыва работы объектов критической инфраструктуры.
Согласно информации на сайте американского конгресса, законопроект пока был направлен на рассмотрение комитета по торговле, науке и транспорту.