Кому грозит законное подселение незнакомцев в квартиру

Существуют определённые категории граждан, чьи права на вселение и проживание в квартире закон защищает вне зависимости от мнения нового собственника. Одной из наиболее частых ситуаций является наличие в квартире «отказников» от приватизации. В данном случае, если кто-то из членов семьи при приватизации жилья добровольно не стал участвовать в процессе и передал своё право родственникам, за ним на всю жизнь закрепляется гарантия права проживания в этой квартире без взимания платы. Даже после продажи квартиры и смены нескольких владельцев, этот человек вправе вновь зарегистрироваться и вселиться — лишить его этого права невозможно даже через суд.