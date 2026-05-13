Кому грозит законное подселение незнакомцев в квартиру

Покупка квартиры с не выявленными юридическими ограничениями может обернуться для нового собственника серьёзными проблемами и неожиданным появлением посторонних жильцов. В российской практике встречаются случаи, когда у приобретателя формально чистого жилья спустя время возникают обязательства по совместному проживанию с третьими лицами. Это связано со сложностями, которые несут право «обременённой» недвижимости, сообщает ИА DEITA.RU.
Категории граждан, чьи права на вселение и проживание закон защищает вне зависимости от мнения нового собственника
Существуют определённые категории граждан, чьи права на вселение и проживание в квартире закон защищает вне зависимости от мнения нового собственника. Одной из наиболее частых ситуаций является наличие в квартире «отказников» от приватизации. В данном случае, если кто-то из членов семьи при приватизации жилья добровольно не стал участвовать в процессе и передал своё право родственникам, за ним на всю жизнь закрепляется гарантия права проживания в этой квартире без взимания платы. Даже после продажи квартиры и смены нескольких владельцев, этот человек вправе вновь зарегистрироваться и вселиться — лишить его этого права невозможно даже через суд.
Сделки с использованием материнского капитала
Особое внимание следует уделить сделкам, при которых использовался материнский капитал. Закон предписывает родителям, купившим жильё с его помощью, выделять доли в квартире каждому ребёнку. Если условия нарушены, сделку купли-продажи могут оспорить как взрослые дети, так и органы опеки. Это приводит к тому, что новые владельцы сталкиваются с необходимостью допустить вселение несовершеннолетних или уже совершеннолетних детей, которые получили право на часть недвижимости посредством суда.
Наследственные квартиры
Риски несут и наследственные квартиры. Иногда спустя годы после приобретения жилья объявляются новые наследники: несовершеннолетние дети, иждивенцы или лица, ранее не уведомленные о смерти собственника. Суд может выделить им определённую долю в собственности, что предоставляет им законный доступ к совместному проживанию в купленной квартире.
Владение долей в квартире
Владение долей в квартире также может привести к появлению новых соседей — совладельцев. Если квартира находится в общей долевой собственности, каждый участник вправе распоряжаться своей частью, включая продажу или дарение её третьему лицу. Новый совладелец при этом приобретает полное право проживать в объекте недвижимости. Действующее законодательство запрещает дробление жилья на доли площадью менее 6 квадратных метров на человека за исключением случаев приватизации и наследства. Однако если доля превышает данный лимит или была получена ранее, вселение нового совладельца по-прежнему возможно.
Прописка несовершеннолетних
Ещё одна распространённая ситуация связана с пропиской несовершеннолетних. Если в квартире был сохранён регистрационный учёт хотя бы одного жильца, обладающего правом пользования жильём по договору найма или как член семьи бывшего собственника, он может без согласия нового владельца оформить регистрацию своим детям до 14 лет. Новому собственнику зачастую становится известно о появлении дополнительных жильцов уже по факту их прописки, так как действующее право на регистрацию детей не требует согласия владельца квартиры.