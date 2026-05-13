Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург утвердил проекты инфраструктуры для ВСМ до Москвы

Петербургские власти утвердили все проекты планировки городской инфраструктуры, необходимые для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом в ходе выступления в Законодательном собрании сообщил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Источник: Коммерсантъ

По словам главы города, уже начались работы первого этапа проекта, включая строительство железнодорожной развязки на пятом километре и перевод пригородных электричек на новые направления.

«Идут работы первого этапа, строительство железнодорожной развязки на 5 км, переключение пригородных поездов, приняты все проектные планировки для новой городской инфраструктуры», — заявил господин Беглов.

Губернатор также отметил, что градостроительный совет согласовал архитектурный облик нового терминала ВСМ, а специалисты одобрили проект вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2».

Помимо этого, в городе продолжается проектирование новых улиц и парковочных пространств. Согласно проекту межевания территории, привокзальная площадь для терминала высокоскоростной магистрали займет участок площадью 4,7 га между Лиговским проспектом и Днепропетровской улицей. Подъезды к ней планируют организовать со стороны улицы Черняховского и Днепропетровской улицы.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше