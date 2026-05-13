Петербург утвердил проекты инфраструктуры для ВСМ до Москвы

«Идут работы первого этапа, строительство железнодорожной развязки на 5 км, переключение пригородных поездов, приняты все проектные планировки для новой городской инфраструктуры», — заявил господин Беглов.
Губернатор также отметил, что градостроительный совет согласовал архитектурный облик нового терминала ВСМ, а специалисты одобрили проект вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2».
Помимо этого, в городе продолжается проектирование новых улиц и парковочных пространств. Согласно проекту межевания территории, привокзальная площадь для терминала высокоскоростной магистрали займет участок площадью 4,7 га между Лиговским проспектом и Днепропетровской улицей. Подъезды к ней планируют организовать со стороны улицы Черняховского и Днепропетровской улицы.