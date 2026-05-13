ВТБ: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозам ВТБ, общерыночный объем пассивов в апреле показал прирост на 1%, прибавив более 1 трлн рублей, и достиг 67,2 трлн рублей.

Это рекордный рост с начала года. Основным драйвером по-прежнему остаются рублевые вклады и накопительные счета. Их общий объем на рынке в апреле увеличился почти на 900 млрд, по оценке банка.

«Вклады и накопительные счета сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения, несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики. Например, в ВТБ количество активных вкладчиков превышает 11 млн человек, то есть каждый третий клиент открыл в банке накопительный продукт. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль, поэтому все чаще используют комбинированные стратегии сбережений. Или сразу несколько сберегательных продуктов под разные цели, или в связке с инвестиционными инструментами», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В ВТБ средний чек вклада одного розничного клиента составляет более 550 тыс. рублей, а накопительного счета — более 137 тыс. рублей. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти примерно на 14%, а доля вкладчиков продолжит расти.