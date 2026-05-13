16 субъектов РФ примут участие в Х Российско-Китайском ЭКСПО

Заместитель торгового представителя России в Китае Елена Сердюкова выделила три ключевые особенности российского стенда. Во-первых, широкий географический охват и высокий уровень представительства. Регионы-участники охватывают всю территорию России — от европейской части до тихоокеанского побережья. Москва, выступающая почётным городом-гостем, помимо экспозиции проведёт форум «Москва — Харбин», посвящённый торгово-экономическому, инвестиционному и гуманитарному сотрудничеству. Во-вторых, Российский экспортный центр организует специализированную зону, где более 100 предприятий из 40+ регионов представят продукцию АПК, косметики, товаров повседневного спроса и ювелирной отрасли. В ассортименте — продукты питания, напитки, БАДы, украшения, сувениры. Будет работать дегустационная зона: посетители смогут попробовать камчатского краба и другие деликатесы, а российские шеф-повара приготовят традиционные блюда, включая блины. Заказы будут доступны через официальный магазин «Сделано в России» и китайские маркетплейсы; китайские блогеры проведут прямые эфиры с презентацией товаров.