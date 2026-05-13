16 субъектов РФ примут участие в Х Российско-Китайском ЭКСПО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 мая в Пекине состоялась тематическая пресс-конференция, посвящённая Х Российско-Китайскому ЭКСПО. Площадь российской экспозиции составит 4 500 кв м, участие примут 16 субъектов Российской Федерации.
Заместитель торгового представителя России в Китае Елена Сердюкова выделила три ключевые особенности российского стенда. Во-первых, широкий географический охват и высокий уровень представительства. Регионы-участники охватывают всю территорию России — от европейской части до тихоокеанского побережья. Москва, выступающая почётным городом-гостем, помимо экспозиции проведёт форум «Москва — Харбин», посвящённый торгово-экономическому, инвестиционному и гуманитарному сотрудничеству. Во-вторых, Российский экспортный центр организует специализированную зону, где более 100 предприятий из 40+ регионов представят продукцию АПК, косметики, товаров повседневного спроса и ювелирной отрасли. В ассортименте — продукты питания, напитки, БАДы, украшения, сувениры. Будет работать дегустационная зона: посетители смогут попробовать камчатского краба и другие деликатесы, а российские шеф-повара приготовят традиционные блюда, включая блины. Заказы будут доступны через официальный магазин «Сделано в России» и китайские маркетплейсы; китайские блогеры проведут прямые эфиры с презентацией товаров.
Сердюкова пояснила, управление «Выставка достижений России» представит проект «Русские универмаги», инициированный Национальным центром «Россия». В экспозиции — продукция 60 предприятий из 41 региона по четырём категориям: продукты и снеки, аксессуары, народные промыслы и объекты нематериального культурного наследия, посуда. Особый интерес вызовет коллаборация китайского бренда Xunruo и российского дизайнера Лизы Анисимовой, демонстрирующая художественный диалог двух стран через высокую моду и современное искусство. Также состоится премьера эксклюзивной серии неваляшек от Тамбовской области.
На стендах субъектов РФ, помимо экспортно-ориентированной продукции, будут представлены программы профессионального образования. Специальные презентации проведут ведущие вузы: Северный (Арктический) федеральный университет, Забайкальский государственный университет, МГУ им. М. В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Университет «Синергия», Дальневосточный федеральный университет и другие, сообщает сайт «Партнеры».