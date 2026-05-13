В Омске сдают в аренду два кафе: одно из них скандально известное

«Калинка» известна в Омске не только как развлекательное заведение, но и как место, регулярно попадающее в криминальные сводки из-за кипящих в нем страстей. В 2020 году у стен кафе произошла смертельная драка. В ночь на 18 сентября у заведения подрались несколько мужчин. В результате 28-летний хоккеист Михаил Клементьев, защитник клуба «Олимп», выступающего в АХЛ, получил несколько ударов ногой в голову и скончался на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы. По версии следствия, спортсмен в состоянии алкогольного опьянения вышел из кафе и начал избивать двух молодых парней. В конфликт вмешался 30-летний москвич, возглавлявший IT-компанию. Тот попытался разнять драку, но Клементьев набросился и на него. В ответной драке заступник нанес смертельные удары.