В Омске сдают в аренду два кафе: одно из них скандально известное

В Омске на сайтах бесплатных объявлений появились предложения об аренде двух заведений общепита. Одно расположено в центре города, другое — в Кировском округе.
В Центральном округе, на улице Пушкина, 133/8, сдается кафе «Крокус» в действующем отеле. Площадь помещения — 250 квадратных метров, рассчитано на 50 посадочных мест. В заведении есть бильярд. Аренда обойдется в 120 тысяч рублей в месяц. Продавец указывает, что сдается вместе со всем оборудованием, техникой, посудой и мебелью. Средний чек — до 1000 рублей.
Второе предложение — ночной клуб-кафе «Калинка» на проспекте Комарова, 8к1. Площадь — 310 кв. метров, 200 посадочных мест. Заявлено, что арендатор получит в пользование товарный остаток, а также сможет выкупить оборудование за 50% от его стоимости. Имеется лицензия на алкоголь до декабря 2027 года. Финансовые показатели в объявлении указаны внушительные: выручка — 24 млн рублей в год, расходы — 22 млн рублей, прибыль — 100 тысяч рублей.
«Калинка» известна в Омске не только как развлекательное заведение, но и как место, регулярно попадающее в криминальные сводки из-за кипящих в нем страстей. В 2020 году у стен кафе произошла смертельная драка. В ночь на 18 сентября у заведения подрались несколько мужчин. В результате 28-летний хоккеист Михаил Клементьев, защитник клуба «Олимп», выступающего в АХЛ, получил несколько ударов ногой в голову и скончался на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы. По версии следствия, спортсмен в состоянии алкогольного опьянения вышел из кафе и начал избивать двух молодых парней. В конфликт вмешался 30-летний москвич, возглавлявший IT-компанию. Тот попытался разнять драку, но Клементьев набросился и на него. В ответной драке заступник нанес смертельные удары.