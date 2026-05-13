С последствиями урагана 9 мая в Прикамье боролись в круглосуточном режиме

Разгул стихий обернулся массовым падением деревьев и повреждением линий электропередач.

9 мая в Пермском крае был омрачён резким ухудшением погодных условий. На Пермский край обрушился шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду, который сопровождался снегопадом, местами — градом. В эпицентр непогоды попали Добрянский, Красновишерский, Соликамский и Очерский округа.

Разгул стихий обернулся массовым падением деревьев и повреждением линий электропередачи.

В Добрянском округе в ночь на 10 мая были зафиксированы 20 обрывов на линиях электропередачи — без света остались 13 сельских населённых пунктов, частично дома в Добрянке и Палазне. Б Красновишерском округе из-за тяжелого мокрого снега и шквалистого ветра поваленные деревья оборвали провода, множественные локальные повреждения сетей, вызвавшие аварийные отключения жилых домов от энергоснабжения произошли в Соликамском и Очерском округах.

В Перми, в Орджоникидзевском районе также были аварийные ситуации — во дворе дома по адресу Баумана, 1 упало дерево и оборвало провода. Небольшой транспортный коллапс возник возле торгового центра «Домино», где также натиска шквалистого ветра не выдержало дерево и рухнуло на проезжую часть.

Энергетики «Россети Урал» оперативно ликвидировали последствия природной стихии. В компании рассказали, что аварийно-восстановительные работы продолжались практически в круглосуточном режиме до полного возобновления электроснабжения всех потребителей.

В течение 9−10 мая персонал пермского филиала энергетической компании устранил технологические нарушения, снял с линий электропередачи более 200 деревьев, которые упали из-за пределов охранных зон ЛЭП. Специалисты провели ремонт 23,5 км провода и установили взамен поврежденных 26 новых опор.

В пресс-службе компании рассказали, что в ликвидации последствий технологических нарушений в Пермском крае участвовало 74 бригады в составе которых работало более 230 человек, было привлечено 86 единиц техники.

Специалисты компании отметили, что причиной технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства, которые произошли 9 мая, стало ухудшение погодных условий — шквалистый ветер с отдельными порывами 25−27 метров в секунду, дождём, переходившим в мокрый снег, падения в результате стихии деревьев на ЛЭП и обрывы проводов.

Перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы во многих муниципальных округах Прикамья. По решению руководства пермского подразделения «Россети Урал» на предприятии вводился режим повышенной готовности, было организовано взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, подразделениями МЧС.

В настоящее время оборудование электросетевого комплекса Пермского края работает в штатном режиме.

