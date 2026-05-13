Названа граница бедности в Самарской области

В целом по России границей бедности считают доход в размере 16 903 рублей (+1351 рубль за год). По группам населения цифры следующие:
трудоспособные граждане — 18 311 рублей; дети — 16 621 рубль; пенсионеры — 13 947 рублей.
При этом самый высокий показатель границы бедности у Камчатского края: 32 280 рублей, самый низкий — у Мордовии: 13 447 рублей. В Москве он составляет 25 872 рублей, в Санкт-Петербурге — 17 601 рубль.
В Самарской области границей бедности считают доход в размере 16 706 рублей (+1503 рубля за год). По группам населения показатели следующие:
трудоспособные граждане — 18 518 рублей; дети — 16 500 рублей; пенсионеры — 13 333 рублей.
Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по России составила по итогам 2025 года 9,7 млн человек. Это 6,7% населения страны. Для сравнения, 10 лет назад показатель был 13,5% — 19,8 млн человек.
В Самарской области численность бедных по итогам 2025 года составила 233,8 тысячи человек. Это 7,5% населения региона. 10 лет назад показатель был 13,1% — 422,4 тысячи человек.