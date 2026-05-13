Проект КАД-2 вокруг Петербурга должны закончить к 2030 году

Новости о строительстве новых трасс в Северной столице и Ленобласти озвучили в Заксобрании.

Источник: Комсомольская правда

Проектирование КАД-2 вокруг Петербурга должны завершить к 2030 году. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко в ходе ежегодного отчета Александра Беглова перед парламентом Северной столицы. Напомним, второе транспортное кольцо, вероятно, будет платным. По планам властей, КАД-2 расположится за чертой города и разгрузит первую трассу. Точного маршрута дороги пока нет, но работа над этим идет, говорят чиновники.

— Проектирование продолжается, — сказал Николай Линченко. — Проект КАД-2 должен быть готов к 2030 году. Кроме того, начинается работа по строительству Широтной магистрали Северной столицы (скоростной платной трассы ШМСД. — Прим.ред.). Уже в июне мы заложим первый камень. Будущая трасса прошла обоснование и экспертизы с точки зрения воздействия на панораму города.

Также в Смольном рассказали новости о реализации мегапроектов города, в том числе о ходе строительства Большого Смоленского моста и долгожданной ВСМ между двумя столицами.

