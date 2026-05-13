В Минфине разъяснили, повысят ли налоги для жителей Волгоградской области

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал фейком информацию о том, что в стране планируется повышение налогов и заморозка вкладов.
По его словам, основные изменения в налоговую систему России уже приняты и новые в настоящее время не рассматриваются.
«Сейчас требуются другие меры — создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей», — цитирует министра РИА Новости.
В связи с этим правительство готовит предложения, которые позволят сделать бюджет более сбалансированным.
«Это — условие макроэкономической устойчивости», — заметил Силуанов.
