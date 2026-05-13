5 причин подключить автоплатёж в Сбере

Оплачивая коммунальные услуги в СберБанк Онлайн, можно вернуть часть денег на карту. Как это работает? Если у вас есть бонусы Спасибо, спустя 3 дня и в течение 45 дней с момента совершения платежа вы можете полностью или частично обменять их на рубли. Просто выберите платёж и укажите количество бонусов, которые хотите конвертировать. Курс зависит от наличия подписки СберПрайм+ или пакета услуг.