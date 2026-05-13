В Москве с 13 мая начались плановые отключения горячей воды

С 13 мая в Москве начались плановые профилактические мероприятия на тепловых сетях, в связи с которыми подача горячей воды по ряду адресов будет приостановлена на срок до десяти дней. Об этом сообщили в «МОЭК».
Данные работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2026/2027 годов. Ключевым этапом являются гидравлические испытания трубопроводов. Для их проведения отдельные участки сетей временно отключаются, что прекращает поступление теплоносителя на тепловые пункты, обеспечивающие нагрев воды.
Испытания разделены примерно на 600 этапов, их завершение запланировано на конец августа. Мероприятия охватывают все округа столицы, к ним привлечено более 3 тысяч специалистов, задействовано 200 опрессовочных центров и свыше 280 единиц техники.
В компании «МОЭК» отмечают, что летняя профилактика необходима для обеспечения стабильной работы системы в зимний период. Ознакомиться с графиком отключений для конкретного дома можно на официальном сайте МОЭК, в чат-ботах компании в MAX и Telegram, а также на портале правительства Москвы.