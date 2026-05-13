Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве с 13 мая начались плановые отключения горячей воды

Московские теплосети приступили к летней профилактике: с 13 мая горячую воду отключают на срок до 10 дней. Мероприятия охватывают все округа столицы.

Источник: Freepik

С 13 мая в Москве начались плановые профилактические мероприятия на тепловых сетях, в связи с которыми подача горячей воды по ряду адресов будет приостановлена на срок до десяти дней. Об этом сообщили в «МОЭК».

Данные работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2026/2027 годов. Ключевым этапом являются гидравлические испытания трубопроводов. Для их проведения отдельные участки сетей временно отключаются, что прекращает поступление теплоносителя на тепловые пункты, обеспечивающие нагрев воды.

Испытания разделены примерно на 600 этапов, их завершение запланировано на конец августа. Мероприятия охватывают все округа столицы, к ним привлечено более 3 тысяч специалистов, задействовано 200 опрессовочных центров и свыше 280 единиц техники.

В компании «МОЭК» отмечают, что летняя профилактика необходима для обеспечения стабильной работы системы в зимний период. Ознакомиться с графиком отключений для конкретного дома можно на официальном сайте МОЭК, в чат-ботах компании в MAX и Telegram, а также на портале правительства Москвы.