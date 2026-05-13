Облвласти увеличили годовой бюджет программы льготных займов для бизнеса до 1,5 млрд рублей

Докапитализация не потребует организации дополнительного конкурсного отбора.

Первоначальный годовой бюджет программы льготных займов для бизнеса «Инвест 80−85» в размере 1,3 млрд рублей будет увеличен ещё на 200 млн. Это связано с большим количеством заявок, поступивших в этом году на соискание. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«Мы добавили средств на поддержку займов по программе “Инвест 80−85”. В этом году был 1 млрд 300 млн рублей. Получили большое количество заявок, работаем над отбором. Сегодня [12 мая] принял решение добавить ещё 200 млн в эту программу, чтобы она составила 1,5 млрд», — сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона пояснил, что докапитализация не потребует организации дополнительного конкурсного отбора. 200 млн рублей будут распределены между заявками, которые останутся после распределения исходной суммы программы.

О решении реализовать программу «Инвест 80−85» Беспрозванных объявил в марте. Проект реализуется в год 80-летия Калининградской области и рассчитан на пять лет. За 2026−2030 годы на эти цели планируется направить более 5 миллиардов рублей. Структурно она состоит из трёх блоков: уже действующей программы «Восток Инвест», программы «Инвест» и программы «Агроинвест», которую попросили сделать агропромышленные предприятия. Прием заявок на льготные займы по программе стартовал 27 апреля и завершился 12 мая.