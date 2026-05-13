В Омске Хоценко отчитался о рекордном урожае зерна

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил результаты реализации Народной программы «Единой России» в агропромышленном комплексе региона на окружном форуме партии «Есть результат!».
Презентация прошла в рамках выставки субъектов Сибирского федерального округа. В осмотре экспозиции приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, а также полпред президента в СФО Анатолий Серышев.
По словам главы региона, по итогам 2025 года объём производства продукции АПК Омской области достиг 339 млрд рублей. Индекс сельхозпроизводства по сравнению с 2021 годом превысил 119%, что оказалось выше плановых показателей Минсельхоза России.
Также Виталий Хоценко сообщил, что в 2025 году в регионе собрали более 4 млн тонн зерна. Урожайность зерновых стала рекордной за всю историю наблюдений, сообщает пресс-служба правительства.