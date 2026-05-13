Глава Нацбанка раскритиковал банки за то, что не дешевеют кредиты

Председатель правления Национального банка Роман Головченко раскритиковал банки за то, что не дешевеют кредиты. Информация опубликована в журнале «Банковский вестник» на официальном сайте Нацбанка.
Глава Нацбанка заметил, что в I квартале инвестиционное финансирование в целом по банковскому сектору уменьшилось более чем на 4%. Это требует серьезных объяснений при учете ресурсного потенциала банков страны.
По словам Романа Головченко, подобному способствовали высокая база 2025 года, сжавшийся спрос на инвестиции. Однако, имея в распоряжении в среднем за период с января по март 2026 года около 2,5 миллиардов рублей свободной ликвидности, финансовые учреждения обладают достаточным резервом для усиления поддержки инвестиционного развития Беларуси. Он напомнил, что ранее банкам республики уже было дано указание, связанное с ведением проактивной политики в названном вопросе.
— Кроме того, сформировавшийся профицит свободных средств позволяет банкам снижать стоимость кредитования, — уточнил глава Национального банка.
Как отмечает Головченко, на практике пока наблюдается обратная тенденция. Так, в марте средние ставки по инвестиционному финансированию составляли 10,7% годовых против 10% в декабре 2025 года:
— Это не способствует поддержанию инвестиционной активности.
