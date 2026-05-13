Лидер АдГ раскритиковала власти ФРГ за бездействие на фоне убытков Porsche

Алис Вайдель заявила, что Германия «стремительно катится на дно».

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель подвергла резкой критике правительство ФРГ за бездействие в связи с почти миллиардным убытком германского производителя спортивных и люксовых автомобилей Porsche.

«Почти 1 млрд убытка у Porsche. Это же только представьте себе! Германия стремительно катится на дно. И что правительство делает? Устраивает поездки в Киев — и больше ничего», — написала Вайдель в X.

Ранее автоконцерн Porsche сообщил, что его чистый убыток в первом квартале 2026 года составил €923 млн. Годом ранее был зафиксирован убыток в размере €1,08 млрд. Компания провела корректировку балансовой стоимости своей доли в Volkswagen, списав €1,3 млрд. Скорректированная не списанная чистая прибыль Porsche в первом квартале сократилась примерно на одну пятую, составив €382 млн. Чистый долг достиг €5,15 млрд, незначительно увеличившись по сравнению с концом 2025 года (€5,10 млрд).

11 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус совершил необъявленный визит в Киев для обсуждения вопроса о расширении взаимодействия в сфере вооружений с Украиной.

Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
