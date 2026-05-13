Лидер АдГ раскритиковала власти ФРГ за бездействие на фоне убытков Porsche

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель подвергла резкой критике правительство ФРГ за бездействие в связи с почти миллиардным убытком германского производителя спортивных и люксовых автомобилей Porsche.
«Почти 1 млрд убытка у Porsche. Это же только представьте себе! Германия стремительно катится на дно. И что правительство делает? Устраивает поездки в Киев — и больше ничего», — написала Вайдель в X.
Ранее автоконцерн Porsche сообщил, что его чистый убыток в первом квартале 2026 года составил €923 млн. Годом ранее был зафиксирован убыток в размере €1,08 млрд. Компания провела корректировку балансовой стоимости своей доли в Volkswagen, списав €1,3 млрд. Скорректированная не списанная чистая прибыль Porsche в первом квартале сократилась примерно на одну пятую, составив €382 млн. Чистый долг достиг €5,15 млрд, незначительно увеличившись по сравнению с концом 2025 года (€5,10 млрд).
11 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус совершил необъявленный визит в Киев для обсуждения вопроса о расширении взаимодействия в сфере вооружений с Украиной.