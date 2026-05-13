В Татарстане изымут земли для строительства дорог к трассе М-12

В Татарстане у нескольких компаний изымут около 21,1 тысячи квадратных метра земли для строительства и реконструкции дорог от трассы М12 «Восток» к магистрали Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр региона Алексей Песошин.