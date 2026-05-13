В Татарстане изымут земли для строительства дорог к трассе М-12

В Татарстане у нескольких компаний изымут около 21,1 тысячи квадратных метра земли для строительства и реконструкции дорог от трассы М12 «Восток» к магистрали Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр региона Алексей Песошин.
Участки изымут в Казани и Лаишевском районе, в районе сел Усады и Никольское. Среди собственников оказались АО «Сувар-Казань» (700 квадратных метров) и компания «Базис-Терра» (7 429 квадратных метров), а также ЗПИФ «Консолидация» (682 квадратных метра), ЗПИФ «Жилищный капитал» (260 квадратных метров), ООО «Шелл Нефть» (38 квадратных метров) и частные владельцы.
В прошлом году президент России Владимир Путин дал старт движению на 11-километровом участке трассы Р239 Казань — Оренбург, который реконструировали, а также на обходе села Сокуры. Путин отметил, что новые магистрали улучшат качество жизни.