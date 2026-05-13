В Москве реализуют проекты КРТ в районах Северный и Хорошевский

Реорганизуемый участок площадью 1,69 гектара расположен в Северном административном округе в районе Хорошевский на 2-й Магистральной улице (владение 18). Он находится недалеко от пересечения с 3-й Магистральной улицей, на территории бывшей промзоны «Магистральные улицы». Градостроительный потенциал участка составляет 35,06 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь планируется разместить современный офисный центр с магазинами, кафе, ресторанами, офисами и отделениями банков, а также благоустроить расположенную рядом территорию.