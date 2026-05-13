В Москве реализуют проекты КРТ в районах Северный и Хорошевский

Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии двух неэффективно используемых территорий общей площадью более 22 гектаров. На реорганизуемых участках запланировано строительство около 240 тысяч квадратных метров объектов различного назначения.
Два реорганизуемых участка общей площадью 20,39 гектара расположены в Северо-Восточном административном округе в районе Северный на Дмитровском шоссе и Новодачной улице — недалеко от МКАД. Их градостроительный потенциал составляет 204,36 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты общественно-деловой и производственной застройки: многофункциональные и офисные комплексы, технопарки, спортивные центры.
Реорганизуемый участок площадью 1,69 гектара расположен в Северном административном округе в районе Хорошевский на 2-й Магистральной улице (владение 18). Он находится недалеко от пересечения с 3-й Магистральной улицей, на территории бывшей промзоны «Магистральные улицы». Градостроительный потенциал участка составляет 35,06 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь планируется разместить современный офисный центр с магазинами, кафе, ресторанами, офисами и отделениями банков, а также благоустроить расположенную рядом территорию.
Благодаря реализации двух проектов КРТ будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.
В настоящее время Правительством Москвы одобрено и находится в стадии реализации 218 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,9 тысячи гектаров, в рамках которых планируется построить 37 миллионов квадратных метров недвижимости и создать свыше 414 тысяч рабочих мест.