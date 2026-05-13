Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полное руководство по самозанятости: что изменилось в 2026 году, советы юриста и финансиста

Самозанятость — специальный налоговый режим, который позволяет отчислять государству всего 4−6% от дохода и не сдавать налоговую декларацию. Хотя самозанятость широко востребована, она имеет свои ограничения, лимиты и подводные камни. Кто может стать самозанятым, как зарегистрироваться, какой налог платить и как не лишиться статуса — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Самозанятость — специальный налоговый режим, который позволяет отчислять государству всего 4−6% от дохода и не сдавать налоговую декларацию. Хотя самозанятость широко востребована, она имеет свои ограничения, лимиты и подводные камни. Кто может стать самозанятым, как зарегистрироваться, какой налог платить и как не лишиться статуса — в материале «Газеты.Ru».

Что такое самозанятость и кому она подходит.

Самозанятость — это специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), регулируемый законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Он позволяет гражданам получать доход от самостоятельной деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивая пониженный налог напрямую через приложение. Эксперимент по введению НПД продлен до 31 декабря 2028 года.

В беседе с «Газетой.Ru» финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова привела главные плюсы самозанятости для человека, работающего на себя:

* Низкая налоговая ставка. Нет обязательных страховых или пенсионных взносов, как у ИП.
* Простая регистрация и отчетность. Все ведется через приложение «Мой налог», не нужно сдавать декларации.
* Нет обязательных платежей, если нет дохода. Платите налог только с реально полученных денег.
* Легко совмещать с основной работой. Можно быть самозанятым, работая по найму, и платить налог только с дополнительного дохода.
* Не требуется касса и бухгалтер. Все максимально упрощено для обычного пользователя.

У самозанятости есть ограничения:

* деятельность должна вестись самостоятельно, без наемных сотрудников по трудовым договорам;

* годовой доход не превышает 2,4 млн рублей;
* возможна только определенная деятельность: продажа товаров собственного производства, выполнение работ или оказание услуг.

Какая деятельность относится к самозанятости.

* Оказание услуг: репетиторство, консультации, маникюр, парикмахерские и косметологические услуги, клининг, ремонт, IT-разработка.

* Выполнение работ: строительные и отделочные работы, монтаж, настройка оборудования.
* Продажа товаров собственного производства: выпечка, hand-made, мебель, одежда.
* Сдача в аренду жилой недвижимости: квартиры, дома, комнаты.
* Творческая деятельность: фото, видео, дизайн, копирайтинг.
* Курьерские услуги и доставка — при условии, что продавец выдал зарегистрированную онлайн-кассу.

Можно ли оформить самозанятость, если человек официально трудоустроен?

Такой вариант возможен. Можно иметь официальную работу в одной сфере деятельности и оформить самозанятость в другой. Например, человек официально работает переводчиком, а в свободное время дает частные уроки. Преподаватель оформлен по трудовому договору в вузе, при этом сдает квартиру и платит с дохода НПД. Ограничения существуют для госслужащих. Им разрешено быть самозанятыми только в случае сдачи в аренду жилого помещения, приобретенного для личных нужд.

Как оформить самозанятость.

Процесс регистрации займет не более 10 минут, он не требует походов в налоговую, заполнения бумажных заявлений и оплаты госпошлины.

~Самый популярный и простой путь — мобильное приложение «Мой налог»~, официальный инструмент ФНС. Альтернативные варианты: личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или уполномоченные банки.

Что необходимо для регистрации.

1. Паспорт — приложение попросит доступ к камере, чтобы отсканировать лицо и разворот паспорта с фотографией. Потребуется моргнуть перед камерой для подтверждения личности.

2. Придумать четырехзначный пароль для входа в приложение.

3. Указать СНИЛС, актуальный номер телефона и адрес электронной почты.

4. Выбрать профиль деятельности, можно указать несколько сфер.

После отправки заявки статус самозанятого присваивается в течение нескольких минут, максимум — шесть рабочих дней. С этого момента вы обязаны формировать чеки на каждый поступивший доход.

Налоговые ставки и лимит для самозанятых.

В 2026 году ставки НПД остались неизменными и зафиксированы до конца 2028 года:

4% — при получении дохода от физических лиц.

6% — при получении дохода от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При регистрации государство дарит каждому самозанятому налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Эти деньги нельзя получить на карту — вычет автоматически уменьшает ставку налога при каждом начислении. С дохода от физических лиц ставка снижается с 4% до 3%, с дохода от юридических лиц и ИП — с 6% до 4%. Вычет расходуется до полного исчерпания лимита и повторно не предоставляется.

Что будет при превышении лимита дохода.

Лимит в 2,4 млн рублей в год считается нарастающим итогом. Если ваш доход перешагнет эту отметку, то право на НПД аннулируется.

Последствия превышения:

* с дохода, превысившего лимит, нужно заплатить НДФЛ 13%, если вы физлицо, или налоги по другой системе, если вы ИП;

* вас автоматически снимут с учета как плательщика НПД;
* восстановиться на этом режиме можно будет только со следующего календарного года.

Формирование чеков.

Самозанятые не сдают деклараций и не рассчитывают налог вручную. Процесс максимально автоматизирован.

При получении оплаты от клиента нужно открыть приложение «Мой налог», создать чек и передать его заказчику. Сделать это можно через мессенджер, по электронной почте или показав QR-код. ~Чек — обязательный документ, подтверждающий легальность вашей работы.~

Как рассказал «Газете.Ru» юрист «Ребо Групп» Антон Борисов, чек — это не «бумажка для клиента», а главный юридический документ, подтверждающий доход и одновременно формирующий налог к уплате. Согласно закону № 422-ФЗ об НПД и разъяснениям ФНС, нужно формировать чек на каждый расчет независимо от способа оплаты: переводом на карту, наличными или через электронные кошельки, а сделать это можно через приложение «Мой налог» или интегрированный банковский сервис.

ФНС видит все сформированные чеки. Не позднее 12-го числа следующего месяца налоговая инспекция сама рассчитывает сумму НПД за прошедший месяц и присылает уведомление в приложение. Оплатить налог нужно строго до 28-го числа месяца, следующего за отчетным. Сделать это можно прямо в приложении картой или через банковское приложение по реквизитам из квитанции.

Изменения в законодательстве в 2026 году.

~Добровольное социальное страхование~

С 1 января 2026 года начал действовать эксперимент по добровольному социальному страхованию плательщиков НПД. Это ответ на главную проблему самозанятых — уход на больничный без содержания. Теперь, уплачивая взносы в Социальный фонд России, можно рассчитывать на официальные выплаты по листку нетрудоспособности.

Как рассказала финансовый советник, самозанятые могут оформить договор с Социальным фондом России (СФР) и платить ежемесячные взносы (3,84% от выбранной страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. рублей). Их можно перечислять помесячно или сразу за год через приложение «Мой налог». После 6 месяцев уплаты взносов они получают право на оплачиваемый больничный (70% от страховой суммы), после 12 месяцев — 100%.

Размер выплаты зависит от стажа:

* более 8 лет — 100% среднего заработка,

* 5−8 лет — 80%,
* менее 5 лет — 60%.

Больничный можно оформить при болезни, травме, карантине, уходе за больным членом семьи, протезировании и санаторном лечении после стационара. Если не болеть, через 18 месяцев взнос снижается на 10%, через 24 месяца — на 30%.

~Усиление контроля за самозанятыми~

Именно 2026 год стал показательным с точки зрения контроля. Государство внедрило несколько механизмов, которые напрямую влияют на работу самозанятых.

По словам Антона Борисова, налоговая служба стала пристальнее следить за самозанятыми, но главный фокус контроля сместился с рядовых исполнителей на схемы, где статус самозанятого используется для экономии на налогах и страховых взносах. Эксперт отметил, что между ФНС и Минтруда налажен обмен информацией о компаниях, которые массово переводят бывших сотрудников в самозанятые либо выстраивают сотрудничество с десятками исполнителей на условиях, фактически похожих на штатную работу: фиксированный график, единственный заказчик, стабильный месячный доход и подчиненность внутренним правилам.

С 1 октября 2026 года вводится еще один жесткий критерий: более 160 часов работы в месяц на одного заказчика через платформу в течение полугода.

Это автоматически будут приравнивать к полной занятости с блокировкой возможности сотрудничества через цифровые платформы.

В целом в зону повышенного внимания, по словам юриста, попадают три вида нарушений:

* неотражение доходов в приложении «Мой налог»: деньги поступают на карту, но чек не формируется — это легко выявляется через анализ движения по счетам;

* использование НПД там, где закон его не допускает: признаки трудового договора, превышение лимита 2,4 млн рублей, запрещенные виды деятельности;

* систематическое игнорирование начисленного налога и штрафов, что при нынешнем порядке взыскания быстро приводит к блокировкам и списаниям.

Как снизить риски штрафов и взысканий.

Если раньше недоимки по налогам с физлиц нужно было взыскивать через суд, то теперь действует упрощенный внесудебный порядок, рассказал Антон Борисов. С 1 ноября 2025 года этот механизм был расширен, а с 2026 года стал стандартной практикой. ФНС получила возможность списывать задолженности с самозанятых напрямую, без отдельного судебного решения. На практике это означает: не выдал чек — долг спишут принудительно.

По словам юриста, чтобы снизить риски санкций, необходимо:

1. Полностью «обелить» потоки: все доходы проводить через «Мой налог» и своевременно формировать чеки, особенно если работа ведется с одним крупным заказчиком или в связке с бывшим работодателем.

2. Внимательно отслеживать уведомления ФНС в приложении и реагировать на первые же требования: ошибку можно скорректировать, чек аннулировать задним числом, подтвердить возврат денег или представить пояснения — это часто снижает размер штрафа.

3. При несогласии с доначислением оперативно подать административную жалобу в вышестоящий налоговый орган и при необходимости обратиться в суд. Это не только дает шанс изменить решение, но и юридически ограничивает возможность бесспорного взыскания до рассмотрения спора.

Самозанятость в 2026 году остается выгодным инструментом с низкими ставками и простой отчетностью. Однако правила игры ужесточаются: недостаточно просто не превышать лимит в 2,4 млн рублей. Чтобы снизить налоговые риски, важно четко следовать ограничениям и фиксировать каждое поступление дохода.