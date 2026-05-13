Полное руководство по самозанятости: что изменилось в 2026 году, советы юриста и финансиста

Самозанятость — специальный налоговый режим, который позволяет отчислять государству всего 4−6% от дохода и не сдавать налоговую декларацию. Хотя самозанятость широко востребована, она имеет свои ограничения, лимиты и подводные камни. Кто может стать самозанятым, как зарегистрироваться, какой налог платить и как не лишиться статуса — в материале «Газеты.Ru».
Что такое самозанятость и кому она подходит.
Самозанятость — это специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), регулируемый законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Он позволяет гражданам получать доход от самостоятельной деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, уплачивая пониженный налог напрямую через приложение. Эксперимент по введению НПД продлен до 31 декабря 2028 года.
В беседе с «Газетой.Ru» финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова привела главные плюсы самозанятости для человека, работающего на себя:
У самозанятости есть ограничения:
* деятельность должна вестись самостоятельно, без наемных сотрудников по трудовым договорам;
Какая деятельность относится к самозанятости.
* Оказание услуг: репетиторство, консультации, маникюр, парикмахерские и косметологические услуги, клининг, ремонт, IT-разработка.
Можно ли оформить самозанятость, если человек официально трудоустроен?
Такой вариант возможен. Можно иметь официальную работу в одной сфере деятельности и оформить самозанятость в другой. Например, человек официально работает переводчиком, а в свободное время дает частные уроки. Преподаватель оформлен по трудовому договору в вузе, при этом сдает квартиру и платит с дохода НПД. Ограничения существуют для госслужащих. Им разрешено быть самозанятыми только в случае сдачи в аренду жилого помещения, приобретенного для личных нужд.
Как оформить самозанятость.
Процесс регистрации займет не более 10 минут, он не требует походов в налоговую, заполнения бумажных заявлений и оплаты госпошлины.
~Самый популярный и простой путь — мобильное приложение «Мой налог»~, официальный инструмент ФНС. Альтернативные варианты: личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или уполномоченные банки.
Что необходимо для регистрации.
1. Паспорт — приложение попросит доступ к камере, чтобы отсканировать лицо и разворот паспорта с фотографией. Потребуется моргнуть перед камерой для подтверждения личности.
2. Придумать четырехзначный пароль для входа в приложение.
3. Указать СНИЛС, актуальный номер телефона и адрес электронной почты.
4. Выбрать профиль деятельности, можно указать несколько сфер.
После отправки заявки статус самозанятого присваивается в течение нескольких минут, максимум — шесть рабочих дней. С этого момента вы обязаны формировать чеки на каждый поступивший доход.
Налоговые ставки и лимит для самозанятых.
В 2026 году ставки НПД остались неизменными и зафиксированы до конца 2028 года:
4% — при получении дохода от физических лиц.
При регистрации государство дарит каждому самозанятому налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Эти деньги нельзя получить на карту — вычет автоматически уменьшает ставку налога при каждом начислении. С дохода от физических лиц ставка снижается с 4% до 3%, с дохода от юридических лиц и ИП — с 6% до 4%. Вычет расходуется до полного исчерпания лимита и повторно не предоставляется.
Что будет при превышении лимита дохода.
Лимит в 2,4 млн рублей в год считается нарастающим итогом. Если ваш доход перешагнет эту отметку, то право на НПД аннулируется.
Последствия превышения:
* с дохода, превысившего лимит, нужно заплатить НДФЛ 13%, если вы физлицо, или налоги по другой системе, если вы ИП;
Формирование чеков.
Самозанятые не сдают деклараций и не рассчитывают налог вручную. Процесс максимально автоматизирован.
При получении оплаты от клиента нужно открыть приложение «Мой налог», создать чек и передать его заказчику. Сделать это можно через мессенджер, по электронной почте или показав QR-код. ~Чек — обязательный документ, подтверждающий легальность вашей работы.~
Как рассказал «Газете.Ru» юрист «Ребо Групп» Антон Борисов, чек — это не «бумажка для клиента», а главный юридический документ, подтверждающий доход и одновременно формирующий налог к уплате. Согласно закону № 422-ФЗ об НПД и разъяснениям ФНС, нужно формировать чек на каждый расчет независимо от способа оплаты: переводом на карту, наличными или через электронные кошельки, а сделать это можно через приложение «Мой налог» или интегрированный банковский сервис.
ФНС видит все сформированные чеки. Не позднее 12-го числа следующего месяца налоговая инспекция сама рассчитывает сумму НПД за прошедший месяц и присылает уведомление в приложение. Оплатить налог нужно строго до 28-го числа месяца, следующего за отчетным. Сделать это можно прямо в приложении картой или через банковское приложение по реквизитам из квитанции.
Изменения в законодательстве в 2026 году.
~Добровольное социальное страхование~
С 1 января 2026 года начал действовать эксперимент по добровольному социальному страхованию плательщиков НПД. Это ответ на главную проблему самозанятых — уход на больничный без содержания. Теперь, уплачивая взносы в Социальный фонд России, можно рассчитывать на официальные выплаты по листку нетрудоспособности.
Как рассказала финансовый советник, самозанятые могут оформить договор с Социальным фондом России (СФР) и платить ежемесячные взносы (3,84% от выбранной страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. рублей). Их можно перечислять помесячно или сразу за год через приложение «Мой налог». После 6 месяцев уплаты взносов они получают право на оплачиваемый больничный (70% от страховой суммы), после 12 месяцев — 100%.
Размер выплаты зависит от стажа:
* более 8 лет — 100% среднего заработка,
Больничный можно оформить при болезни, травме, карантине, уходе за больным членом семьи, протезировании и санаторном лечении после стационара. Если не болеть, через 18 месяцев взнос снижается на 10%, через 24 месяца — на 30%.
~Усиление контроля за самозанятыми~
Именно 2026 год стал показательным с точки зрения контроля. Государство внедрило несколько механизмов, которые напрямую влияют на работу самозанятых.
По словам Антона Борисова, налоговая служба стала пристальнее следить за самозанятыми, но главный фокус контроля сместился с рядовых исполнителей на схемы, где статус самозанятого используется для экономии на налогах и страховых взносах. Эксперт отметил, что между ФНС и Минтруда налажен обмен информацией о компаниях, которые массово переводят бывших сотрудников в самозанятые либо выстраивают сотрудничество с десятками исполнителей на условиях, фактически похожих на штатную работу: фиксированный график, единственный заказчик, стабильный месячный доход и подчиненность внутренним правилам.
С 1 октября 2026 года вводится еще один жесткий критерий: более 160 часов работы в месяц на одного заказчика через платформу в течение полугода.
Это автоматически будут приравнивать к полной занятости с блокировкой возможности сотрудничества через цифровые платформы.
В целом в зону повышенного внимания, по словам юриста, попадают три вида нарушений:
* неотражение доходов в приложении «Мой налог»: деньги поступают на карту, но чек не формируется — это легко выявляется через анализ движения по счетам;
* использование НПД там, где закон его не допускает: признаки трудового договора, превышение лимита 2,4 млн рублей, запрещенные виды деятельности;
* систематическое игнорирование начисленного налога и штрафов, что при нынешнем порядке взыскания быстро приводит к блокировкам и списаниям.
Как снизить риски штрафов и взысканий.
Если раньше недоимки по налогам с физлиц нужно было взыскивать через суд, то теперь действует упрощенный внесудебный порядок, рассказал Антон Борисов. С 1 ноября 2025 года этот механизм был расширен, а с 2026 года стал стандартной практикой. ФНС получила возможность списывать задолженности с самозанятых напрямую, без отдельного судебного решения. На практике это означает: не выдал чек — долг спишут принудительно.
По словам юриста, чтобы снизить риски санкций, необходимо:
1. Полностью «обелить» потоки: все доходы проводить через «Мой налог» и своевременно формировать чеки, особенно если работа ведется с одним крупным заказчиком или в связке с бывшим работодателем.
2. Внимательно отслеживать уведомления ФНС в приложении и реагировать на первые же требования: ошибку можно скорректировать, чек аннулировать задним числом, подтвердить возврат денег или представить пояснения — это часто снижает размер штрафа.
3. При несогласии с доначислением оперативно подать административную жалобу в вышестоящий налоговый орган и при необходимости обратиться в суд. Это не только дает шанс изменить решение, но и юридически ограничивает возможность бесспорного взыскания до рассмотрения спора.
Самозанятость в 2026 году остается выгодным инструментом с низкими ставками и простой отчетностью. Однако правила игры ужесточаются: недостаточно просто не превышать лимит в 2,4 млн рублей. Чтобы снизить налоговые риски, важно четко следовать ограничениям и фиксировать каждое поступление дохода.