Полное руководство по самозанятости: что изменилось в 2026 году, советы юриста и финансиста

Если раньше недоимки по налогам с физлиц нужно было взыскивать через суд, то теперь действует упрощенный внесудебный порядок, рассказал Антон Борисов. С 1 ноября 2025 года этот механизм был расширен, а с 2026 года стал стандартной практикой. ФНС получила возможность списывать задолженности с самозанятых напрямую, без отдельного судебного решения. На практике это означает: не выдал чек — долг спишут принудительно.