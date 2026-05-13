Власти назвали новые сроки сдачи трёх долгостроев Краснодара

Вениамин Кондратьев сообщил о новых сроках сдачи трёх проблемных ЖК в Краснодаре и контроле работ. 12 мая губернатор провёл совещание по проблеме обманутых дольщиков и взял ситуацию с долгостроями краевого центра под личный контроль.

В Едином реестре проблемных объектов сейчас остаются три жилых комплекса: «Анит‑Сити», «Луч» и «Заря».

По данным главы региона, «Анит‑Сити» планируют сдать в начале лета; в отношении «Луча» и «Зари» жильцы отказались от компенсаций в пользу достройки, однако сроки сдачи были сдвинуты из‑за выявленных нарушений и недобросовестной работы подрядчика. Достраивать этих объекты будут уже после смены подрядчика и в судебном порядке.

Губернатор также сообщил о мерах в Новороссийске. Под контролем оказались недостроенные ЖК «Посейдон» и «Суджук‑Кале», где работы ранее были остановлены. Региональные власти намерены привлечь недобросовестных застройщиков к ответственности и ускорить завершение проектов.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
