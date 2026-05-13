Власти назвали новые сроки сдачи трёх долгостроев Краснодара

В Едином реестре проблемных объектов сейчас остаются три жилых комплекса: «Анит‑Сити», «Луч» и «Заря».
По данным главы региона, «Анит‑Сити» планируют сдать в начале лета; в отношении «Луча» и «Зари» жильцы отказались от компенсаций в пользу достройки, однако сроки сдачи были сдвинуты из‑за выявленных нарушений и недобросовестной работы подрядчика. Достраивать этих объекты будут уже после смены подрядчика и в судебном порядке.
Губернатор также сообщил о мерах в Новороссийске. Под контролем оказались недостроенные ЖК «Посейдон» и «Суджук‑Кале», где работы ранее были остановлены. Региональные власти намерены привлечь недобросовестных застройщиков к ответственности и ускорить завершение проектов.