Комаров и Никитин дали старт строительству новой установки на НПЗ ЛУКОЙЛ в Кстове

Официальный старт строительству установки по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) — высокооктанового компонента автомобильных бензинов — дан на НПЗ ЛУКОЙЛа в Кстове Нижегородской области 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.
Как отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, ЛУКОЙЛ добился значимых успехов в добыче, переработке и реализации нефтепродуктов.
«Строительство и ввод в эксплуатацию установки по производству высокооктанового компонента автомобильных бензинов повысит качество выпускаемой продукции и эффективность отрасли», — заявил Комаров.
Строящаяся установка будет производить более 200 тысяч т МТБЭ в год.
«За три с половиной десятилетия компания стала не только лидером отечественной нефтегазовой отрасли, но и настоящим локомотивом экономики России», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя руководство и сотрудников ЛУКОЙЛа с 35-летием компании.
Глава региона напомнил, что сегодня предприятие реализует масштабные инвестпроекты.
«Высокооктановый бензин, который здесь будет выпускаться, — это экологически чистое топливо нового поколения. В честь своего юбилея “ЛУКОЙЛ” запустил по всей стране акцию по посадке 35 тысяч деревьев — это ощутимый вклад в экологию», — подчеркнул Никитин.
На территории завода также открыли новые объекты — Центр аддитивных технологий (ЦАТ) и Центр пилотных испытаний (ЦПИ). ЦАТ обеспечит полный цикл производства запчастей. ЦПИ станет площадкой опытно-экспериментальных пробегов для испытания катализаторов и образцов различных нефтепродуктов.
В честь 35-летнего юбилея компании состоялось награждение 21-го работника предприятий.
Игорь Комаров напомнил, что «президент Владимир Путин не раз говорил, что гарантировать успех, развитие на годы вперед сможет только то предприятие, которое заботится о своих работниках».
Глеб Никитин также отметил, что главным достоянием ЛУКОЙЛ всегда были и остаются люди.
«Особая благодарность — ветеранам, заложившим фундамент для стабильного развития компании и передавшим лучшие традиции новому поколению специалистов. В Нижегородской области ЛУКОЙЛ — это не просто точка на карте, а часть большой семьи компаний», — сказал глава региона.