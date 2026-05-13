В Татарстане повысили зарплаты соцработникам

Новые оклады варьируются от 26,6 до 36,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудников социальных учреждений Татарстана изменили условия оплаты их труда. Соответствующее постановление принял Кабмин республики. Речь идет о повышении базовых окладов для разных категорий специалистов.

Согласно новому постановлению, соцработники и специалисты по техническим средствам реабилитации теперь будут получать 29 700 рублей в месяц. Специалистам по соцработе, профориентации инвалидов и инструкторам по ЛФК установили оклад в 33 940 рублей. Медицинские психологи и реабилитологи будут получать по 35 750 рублей, а руководители отделений соцслужбы — 36 470 рублей.

Кроме того, увеличены оклады для инструкторов-методистов, концертмейстеров, педагогов допобразования и социальных педагогов. Их месячный оклад теперь равен 27 500 рублям. Инструкторы по адаптивной физкультуре будут получать 26 610 рублей.