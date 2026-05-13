Часть улиц в центре Волгограда станет односторонней с 15 мая

Специалисты начали установку новых дорожных знаков на части улиц вокруг площади Павших Борцов в областном центре. Здесь изменится схема движения для увеличения пропускной способности транспорта, предупреждают в администрации Волгограда.
Новая схема движение начнет действовать с 15 мая. Согласно изменениям, участок улицы Володарского станет односторонним в направлении от Коммунистической до Балонина. Также односторонними для машин станут улицы Пархоменко и Новороссийской на участке от Кубанской до Невской и обратно соответственно. Кроме того, односторонним станет участок улицы Мира от Володарского и в сторону Аллеи Героев, а сквозное движение по этому участку будет отменено.
Изменения в схеме движения затронет и общественный транспорт. По новой схеме автобусы маршрутов № 6, 21, 88 и 89 со стороны железнодорожного вокзала будут идти по улицам Коммунистической, Володарского и Мира, а затем по Аллее Героев выходить на привычный маршрут по проспекту имени Ленина и далее.