Часть улиц в центре Волгограда станет односторонней с 15 мая

Новая схема движение начнет действовать с 15 мая. Согласно изменениям, участок улицы Володарского станет односторонним в направлении от Коммунистической до Балонина. Также односторонними для машин станут улицы Пархоменко и Новороссийской на участке от Кубанской до Невской и обратно соответственно. Кроме того, односторонним станет участок улицы Мира от Володарского и в сторону Аллеи Героев, а сквозное движение по этому участку будет отменено.