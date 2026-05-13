Спор о взыскании со Сбербанка 1,4 млрд руб. за бренд PayQR добрался до Верховного суда

Спор тянется с 2016 года, когда ФИТ зарегистрировала права на название платежного сервиса PayQR как товарные знаки. Сбербанк вел переговоры с компанией в 2016—2017 годах, но позже запустил собственные продукты — SberPay QR и «Плати QR». Это стало причиной подачи иска ФИТ к банку о нарушении прав на товарные знаки и взыскании компенсации. В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал истцу. Но 9-й арбитражный апелляционный суд 20 февраля обязал банк выплатить компенсацию в 1,445 млрд руб. Однако уже 13 марта 2026 года Суд по интеллектуальным правам (СИП) в порядке кассации полностью отклонил иск ФИТ (см. «Ъ» от 15 марта). Кроме того, судья апелляционной коллегии, удовлетворившей ранее иск ФИТ, и председатель этого суда подали в отставку, их полномочия были прекращены.