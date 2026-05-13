Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во встрече также участвовали министр финансов России Антон Силуанов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-президент Нового банка развития Роман Серов. Дилма Руссефф прибыла в Москву для участия в заседании совета управляющих НБР, которое пройдет 14−15 мая.

В прошлый раз Владимир Путин встретился с Дилмой Руссефф в июне 2025 года во время Петербургского международного экономического форума.

Страны БРИКС учредили НБР в июле 2014 года для финансирования проектов в государствах объединения и других развивающихся странах.

Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
