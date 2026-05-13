Автоэксперт Каталымов: точная работа датчиков в авто сократит расход топлива

Автоэксперт Влад Каталымов рассказал, как автомобилисты могут сэкономить на топливе. На расход топлива влияют три показателя: регулярная диагностика датчиков, правильное давление в шинах и отказ от резких ускорений.
Но в первую очередь вопрос экономии строится на правильном выборе автомобиля. Если цель — небольшой расход, то нужно отдавать предпочтение именно экономичным автомобилям с наименьшей массой, обтекаемым кузовом и механической коробкой передач. С такими показателями расход куда экономнее.
Второй совет — следить за состоянием машины и регулярно делать диагностику всех датчиков. Как правило, нужные параметры, например, датчики давления в шинах, указаны на двери автомобиля, так что не придется долго искать эту информацию.
Стиль вождения тоже сказывается на расходе топлива.
— Следует избегать резких ускорений, динамичной езды, придерживаться равномерной скорости передвижения, — советует эксперт в беседе с NEWS.ru.
В заключении Влад Каталымов рекомендовал не возить с собой лишний вес — то есть, убрать из машины все ненужное.