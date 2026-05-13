Адвокат Воропаев: если машина на автопилоте попадет в ДТП, отвечать водителю

Водитель, активировавший автопилот — будь то для парковки или движения по трассе, — по-прежнему считается лицом, управляющим транспортным средством, и обязан возместить ущерб пострадавшим. Но в этой ситуации есть место для маневра — водитель сохраняет право взыскать понесенные расходы с производителя автомобиля. Для этого потребуется провести экспертизу и доказать, что причиной аварии стала некорректная работа автопилота. И если будет установлено, что система дала сбой или производитель не предупредил о возможных рисках, водитель сможет подать регрессный иск и получить компенсацию как за ущерб, причиненный другим транспортным средствам, так и за повреждения собственного автомобиля.