Адвокат Воропаев: если машина на автопилоте попадет в ДТП, отвечать водителю

Адвокат Лев Воропаев ответил, накажут ли водителя, если авто управлялось автопилотом и угодило в ДТП. Ответственность за инцидент, несмотря на то, что человек фактически не управлял автомобилем, все равно будет возложена на водителя.
Действующее законодательство не предусматривает возможности переложить вину на систему автономного управления.
— По правилам дорожного движения виновным будет признан водитель — лицо, которое находится за управлением и включило автопилот", — пояснил адвокат Газета.ru.
Водитель, активировавший автопилот — будь то для парковки или движения по трассе, — по-прежнему считается лицом, управляющим транспортным средством, и обязан возместить ущерб пострадавшим. Но в этой ситуации есть место для маневра — водитель сохраняет право взыскать понесенные расходы с производителя автомобиля. Для этого потребуется провести экспертизу и доказать, что причиной аварии стала некорректная работа автопилота. И если будет установлено, что система дала сбой или производитель не предупредил о возможных рисках, водитель сможет подать регрессный иск и получить компенсацию как за ущерб, причиненный другим транспортным средствам, так и за повреждения собственного автомобиля.
