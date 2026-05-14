Нацбанк ощутимо понизил курс евро и курс доллара на 14 мая

Национальным банком изменены курсы валют на 14 мая, четверг. В частности, курс доллара и курс евро стали заметно ниже, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 14 мая, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7772 белорусского рубля, 1 евро — 3,2508 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8057 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 13 мая, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос в четверг, 14 мая. Заметнее в сторону уменьшения был изменен курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0166 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0312 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0162 белрубля.
Тем временем МАРТ принял решение по Wildberries, OZON и «Белпочта» касаемо цен и тарифов.