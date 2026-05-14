Названы самые популярные направления в каршеринге в майские праздники в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Большинство аренд в каршеринге в минувшие майские праздники пришлось на городские маршруты, в частности, самым популярным направлением для москвичей оказались поездки в аэропорты. Об этом сообщили ТАСС в каршеринговом сервисе «Делимобиль».
«Большинство аренд пришлось на городские маршруты. В числе самых популярных направлений — поездки в аэропорты. Также горожане использовали свободные дни для поездок на шопинг — чаще всего выбирали “Авиапарк”, “Садовод” и “Европолис”. Популярными точками для прогулок и отдыха в городе стали ВДНХ и Измайловский парк», — говорится в сообщении.
Среди междугородних поездок наиболее востребованными направлениями стали маршруты из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тулу и Казань. Из ближайших направлений для коротких путешествий чаще всего выбирали Павловский Посад и Серпухов.
Пиковая нагрузка в сервисе пришлась на 3 и 11 мая, когда все возвращались домой после поездок и дачных выходных. В течение выходных россияне активнее всего ездили в дневное и вечернее время.
Больше всех по минутному тарифу проехал 27-летний москвич — 2 900 минут, или 48 часов. А 31-летний горожанин преодолел 1 998 км — это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Сочи, отметили в «Делимобиле».