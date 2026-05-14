Лидер Кубы отметил ухудшение ситуации с энергетикой в стране

«Ситуация в национальной электроэнергетической системе в последние дни особенно напряженная, — написал он в Х. — Это резкое ухудшение имеет одну причину: геноцидная энергетическая блокада, введенная против нашей страны Соединенными Штатами, которые угрожают иррациональными тарифами любому государству, поставляющему нам топливо».
При этом, по словам президента, в стране в течение апреля наблюдалось «значительное улучшение качества энергообслуживания». «Прибытие всего одного топливозаправщика в кубинский порт из минимум восьми, необходимых каждый месяц, позволило нам сократить дефицит и, следовательно, количество отключений электроэнергии, которые, хотя и не исчезли полностью, значительно уменьшились», — подчеркнул Диас-Канель. В конце марта российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил 100 тыс. тонн нефти в порт Матансас.
Президент также обратил внимание на то, что «в последние дни американские СМИ, поддерживающие воинственную повестку дня федеральных ведомств этой страны, выражают недоумение по поводу героического сопротивления кубинского народа и твердости и непоколебимого единства правительства» карибской республики. «Им пришлось признать, что, несмотря на жестокие меры экономической и энергетической блокады со стороны правительства США, Куба все еще держится, сильна, и это не несостоявшееся государство, — отметил Диас-Канель. — Они признают, что кризис, охвативший нас, является результатом жестокой экономической войны, которую они ведут против нас, и преследования в энергетической сфере».
«Иными словами, то, что представители американского режима пытаются представить миру как прямое следствие некомпетентного управления кубинского правительства, на самом деле является результатом извращенного плана, направленного на доведение дефицита и трудностей для населения до крайнего уровня», — заявил Диас-Канель.
Он обратил внимание, что ни торгово-экономическая блокада, введенная США в отношении острова более 60 лет назад, ни 243 меры по ее усилению, принятые при администрации президента США Дональда Трампа, «не смогли уничтожить Кубинскую революцию». «Именно поэтому они приняли указ, полностью блокирующий поставки топлива на Кубу, и другой указ, преследующий и наказывающий тех, кто торгует или инвестирует в Кубу», — подчеркнул лидер республики. Он назвал такую политику «извращенным замыслом, главная цель которого — заставить страдать весь кубинский народ, удерживая его в заложниках и настраивая против правительства».
Открытость для диалога.
Вместе с тем президент Кубы отметил тесные торговые отношения между карибской республикой и США, что показало, по его словам, некоторое ослабление американской блокады несколько лет назад. В связи с этим Диас-Канель выразил уверенность, что «небольшая группа крайне правых экстремистов опасается улучшения отношений» между двумя странами. «Они цинично лгут или распространяют дезинформацию о кубинской реальности, требуя при этом еще большего удушения и угроз в отношении нашего народа», — подчеркнул президент.
Он отметил, что Куба «всегда открыта для диалога на равных условиях, но будет продолжать сопротивляться и преодолевать огромные трудности своими усилиями, объединенная как нация и решительно противостоящая самым сложным вызовам».