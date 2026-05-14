Береговая охрана США расширит флот судов для работы в Арктике

Береговая охрана США подписала контракт на строительство пяти арктических патрульных ледоколов. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства внутренней безопасности США.
Соглашение заключено с компанией Davie Defense на сумму около 3,5 млрд долларов. Новые суда относятся к классу Arctic Security Cutter и предназначены для расширения возможностей США в Арктическом регионе.
По данным ведомства, контракт стал первым из трёх запланированных соглашений по обновлению ледокольного флота. Поставка первого судна ожидается в 2028 году, а завершение программы — к 2035 году.
В администрации США ранее заявляли о необходимости усиления присутствия в Арктике, где активно развиваются транспортные маршруты и усиливается международная конкуренция за ресурсы и логистические коридоры.
Арктическое судостроение в США рассматривается как стратегическое направление, связанное с национальной безопасностью. В последние годы Вашингтон также сотрудничает с союзниками по НАТО для развития ледокольных программ и расширения возможностей навигации в северных широтах.
