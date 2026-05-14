Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Береговая охрана США расширит флот судов для работы в Арктике

Береговая охрана США подписала контракт на строительство пяти арктических патрульных ледоколов.

Береговая охрана США подписала контракт на строительство пяти арктических патрульных ледоколов. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства внутренней безопасности США.

Соглашение заключено с компанией Davie Defense на сумму около 3,5 млрд долларов. Новые суда относятся к классу Arctic Security Cutter и предназначены для расширения возможностей США в Арктическом регионе.

По данным ведомства, контракт стал первым из трёх запланированных соглашений по обновлению ледокольного флота. Поставка первого судна ожидается в 2028 году, а завершение программы — к 2035 году.

В администрации США ранее заявляли о необходимости усиления присутствия в Арктике, где активно развиваются транспортные маршруты и усиливается международная конкуренция за ресурсы и логистические коридоры.

Арктическое судостроение в США рассматривается как стратегическое направление, связанное с национальной безопасностью. В последние годы Вашингтон также сотрудничает с союзниками по НАТО для развития ледокольных программ и расширения возможностей навигации в северных широтах.

Читайте также: WSJ: в США начали проверку программы экс-главы МВБ Кристи Ноэм.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше