РЖД выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на 300 млрд рублей

Все вырученные средства РЖД намерена направить на реализацию инвестиционной программы. Большую часть суммы должна составить продажа небоскреба Moscow Towers в районе «Москва-Сити». Компания рассчитывает получить от сделки не менее 280,8 млрд руб. Еще как минимум 4 млрд руб. РЖД намерена получить от продажи Рижского вокзала в Москве.