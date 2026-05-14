Эксперт Михеев рассказал, может ли обычный покупатель отличить поддельный мед

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Отличить поддельный мед от натурального обычному покупателю практически невозможно, поскольку производители фальсификата достигли высокого уровня имитации продукта. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
«К сожалению, практически нет. Даже в лаборатории фальсификация порой определяется не сразу. Сейчас очень хорошо научились подделывать мед, как и многое другое. Поэтому просто так взять и сразу сказать, что это фальсификат, невозможно. Хотя для этого нужно серьезно нарушать технологии», — сказал Михеев.
Он отметил, что основная часть фальсификата возникает после переработчиков. «А вот чтобы у самих пчеловодов был фальсификат, я, например, о таких случаях не слышал, — подчеркнул собеседник агентства. — Поэтому я рекомендую покупать мед у проверенных пчеловодов, которых вы знаете и с которыми общаетесь. Тогда проблем с фальсификатом не будет.».