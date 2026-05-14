Глава РСПП связал тарифные войны с окончанием эпохи глобализации

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мировая экономика вступила в период фрагментации и усиления протекционизма. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».
По словам Шохина, современная международная торговая система постепенно утрачивает прежние механизмы регулирования, включая правила Всемирной торговой организации и инструменты разрешения споров.
Он отметил, что ранее глобальная модель строилась на международном разделении труда, при котором государства использовали собственные конкурентные преимущества и встраивались в мировые производственные цепочки.
Шохин подчеркнул, что в последние годы усилились тарифные конфликты, санкционная политика и требования по локализации производств. В качестве примера он привёл развитие экономики Китая, который, по его словам, смог воспользоваться преимуществами глобальной модели и укрепить позиции в технологических отраслях.
Отдельно глава РСПП указал на рост конкуренции в сферах электромобилей, космических технологий и искусственного интеллекта, где китайские компании активно расширяют присутствие на мировом рынке.
В последние годы крупнейшие экономики мира всё чаще вводят взаимные торговые ограничения и программы поддержки национальных производителей. На этом фоне международные организации и аналитические центры регулярно фиксируют рост тенденций к регионализации мировой экономики и сокращению зависимости от глобальных цепочек поставок.
