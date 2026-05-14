Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали условия, при которых не будут выплачивать пенсию

Экономист Коваленко: потерять пенсию можно при отсутствии регистрации.

Источник: Комсомольская правда

Причиной для временного прекращения пенсионных начислений могут послужить отсутствие постоянной регистрации или просроченная доверенность. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявила экономист Юлия Коваленко.

Эксперт отметила, если у получателя социальной пенсии нет постоянной прописки, он обязан ежегодно удостоверять факт своего нахождения в стране через обращение в Социальный фонд.

«Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости ее нужно будет продлить, чтобы не попасть в ситуацию, когда пенсионные выплаты будут приостановлены», — объяснила Коваленко.

Кроме того, по словам эксперта, смена места жительства влечет за собой отмену региональных доплат к пенсии. Третий случай, который требует внимания, — это получение пенсии другим человеком на основании доверенности.

KP.RU в свою очередь информировал, что средняя пенсия впервые превысила 40 тыс. рублей на Чукотке и в Ненецком автономном округе.