Россиянам назвали условия, при которых не будут выплачивать пенсию

Причиной для временного прекращения пенсионных начислений могут послужить отсутствие постоянной регистрации или просроченная доверенность. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявила экономист Юлия Коваленко.
Эксперт отметила, если у получателя социальной пенсии нет постоянной прописки, он обязан ежегодно удостоверять факт своего нахождения в стране через обращение в Социальный фонд.
«Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости ее нужно будет продлить, чтобы не попасть в ситуацию, когда пенсионные выплаты будут приостановлены», — объяснила Коваленко.
Кроме того, по словам эксперта, смена места жительства влечет за собой отмену региональных доплат к пенсии. Третий случай, который требует внимания, — это получение пенсии другим человеком на основании доверенности.
